中台灣黨部主委人事　鄭麗文著眼縣市長選舉

國民黨地方黨部主委人事出爐。（中評社 資料照） 中評社台中11月4日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文3日公布地方黨部主委人事，中台灣方面顯然著眼於2026縣市長選舉，台中市黨部任命紅派背景的市議員蘇柏興接任，未來將負責協調2位有意角逐市長的紅派要角；南投縣則由藍委游顥出任，游顥被視為縣長許淑華的子弟兵，未來能夠更有效率的協助許爭取連任；彰化縣由藍委謝衣鳳留任，替彰化謝家保留參選縣長的空間。



鄭麗文3日公布最新人事案，各縣市黨部主委除了桃園、台中、苗栗、竹市、南投，其餘全部留任，中部地區變動最大，苗栗縣為議長李文斌、台中市為議員蘇柏興、南投是“立委”游顥接任，僅彰化縣主委謝衣鳳續任。



觀察中彰投黨部主委人事安排，顯然是著眼明年縣市長選舉，台中市的部分，蘇柏興本身是紅派背景，目前藍營有意角逐明年市長選舉的人選，包括“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔等人，2個都是紅派要員，鄭麗文安排同屬紅派的蘇柏興擔任黨部主委，在後續無論是採取黨內初選，又或是協調提名的方式，可望在過程中減少內部紛爭。



彰化縣黨部主委由謝衣鳳留任，謝衣鳳被視為代表藍營角逐明年彰化縣長最有實力的人選，但因為其胞弟、彰化縣議會議長謝典林也有意繼續連任，陷入謝家姊弟可能“包辦”彰化縣府會的爭議，謝衣鳳是否參選還有變數，目前藍營方面還有縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋等人表態。鄭麗文留任謝衣鳳，除了穩定地方態勢，也替彰化謝家保留參選的空間。



南投方面，縣黨部主委由“立委”游顥出任，游顥被視為縣長許淑華的子弟兵，去年成功接棒，當選南投第二選區“立委”，與許淑華建立良好的默契，未來領導地方黨部，與縣府的配合能夠更緊密，並且有效率的協助許淑華爭取縣長連任。