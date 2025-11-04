蔡英文動作頻頻　莊嚴：反映賴清德地位鬆動

黨外新連線召集人莊嚴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月4日電（記者 方敬為）蔡英文上月底睽違多時再現大眾眼簾，引發討論。黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，不只蔡，近期英系動作頻頻，包括小英教育基金會“想想論壇”復出，英系要員備戰縣市長選舉等，背後反映出賴清德地位鬆動，尤其綠營2026選情糟，懷念蔡英文、拱蔡回鍋領導的聲浪高漲，屆時“英賴鬥”很可能重演。



莊嚴，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



蔡英文卸任後淡出政壇，在台鮮少有公開行程，但卻在10月25日現身台灣同志遊行會場，與支持者面對面，引起關注。



莊嚴表示，蔡英文睽違多時再次與群眾接觸，且鎖定最大宗的支持族群，其政治意圖不言而喻，其實不只蔡英文本人，近期民進黨內英系也是動作頻頻，包括小英教育基金會的“想想論壇”宣布復出，英系綠委蔡易餘、吳音寧備戰爭取參選嘉義縣、彰化縣長等，都是值得注意的訊號。



他說，蔡英文正在透過這些動作“測風向”，背後所反映的就是賴清德在黨內“地位鬆動”，由於賴的黨務領導越來越離譜，權力核心圈狹窄，強勢且剛愎自用的領導風格，已讓民進黨內其他派系逐漸忍無可忍，大家開始“懷念”起當年蔡英文領導的時代。



莊嚴指出，這當然不是說蔡英文當年做得多好，而是賴清德太過強勢，不夠柔軟。至少蔡的決策圈比較大，派系平衡相對能維持，不像賴清德偏聽，甚至是固執己見，導致黨內派系矛盾越演越烈。所以黨內力拱蔡英文回歸領導的聲浪越來越高漲，而此刻蔡浮上檯面，正是時機。

