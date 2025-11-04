吳音寧董座生變？台肥昨發公告總經理列董事

吳音寧。(中評社 資料照) 中評社台北11月4日電／台肥公司人事異動，引發外界矚目。原先各界預期，“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧將順利接任台肥新任董事長。不過，台肥3日晚間近9點再度發布重大公告，宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代台“農業部”資源永續利用司司長莊老達。這也是台肥四天內第三度於深夜公告人事變動，其中昨夜就發了三次公告。



根據《中時新聞網》報導，台肥目前最大股東為“農業部”、持股比例達24.07%，泛公股的合庫、公營事業中華郵政也分別持股達4%及3.9%，新制勞退也持有1.31%。



而“農業部”派到台肥的法人董事共有五人；依台肥資料顯示，原為李孫榮、莊老達（“農業部”資源永續利用司司長）、劉志成（台灣科技大學化工系退休教授）、曾湘樺（保證責任高雄市春上香運銷合作社理事主席）、黃秉專（台肥台中廠業務組運銷課代理課長）。



但台肥10月31日晚間先無預警公告，法人董事代表人將由“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，取代原“農業部”派任的李孫榮，公布後即生效，震驚外界；因環境工程博士李孫榮，任期原定自2024年6月26日至2027年6月25日，上任僅一年多竟產生異動，吳音寧也被視為即將接任台肥董座。



消息傳出後遭外界強烈質疑，批評為“大肥貓”，更傳出綠營內也不認同。



3日晚間6時許，台肥先發了“台肥公司研發主管異動”公告，接著在9時許，連發兩條公告更換另位“農業部”的法人代表，把原“農業部”資源永續利用司司長莊老達，改派台灣肥總經理張滄郎接替。



此舉不免讓人聯想與吳音寧人事案有關。資料顯示，台肥預定4日開董事會，可能討論董座問題，吳音寧是否能當上董座，外界高度關注。



面對外界關注，吳音寧日前回應表示，台肥是上市公司，所有人事安排均須依照公司法程序，目前僅公布新任董事名單，董事長人選仍需經董事會決議後才能進一步討論。她強調，無論身處何職，最重要的是務實做事。



“農業部”1日時則重申，董事長人選由董事會決定，“農業部”將依規定推派董事代表，但尊重台肥董事會對董事長人選的最終決議。