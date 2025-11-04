郭正亮：吳音寧任台肥董座　綠營基層大反彈

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月4日電／“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任“農業部”指派法人董事代表，將成為台肥新任董事長，傳出年薪高達1500萬。對此，前“立委”郭正亮指出，台肥經手的交易驚人，連綠營農業縣市“立委”、首長都不能認同吳音寧。



郭正亮3日在《大新聞大爆卦》節目談及吳音寧時指出，“民進黨農業縣市的‘立委’、縣市長，沒有一個人可以認同！”所以有一篇報導寫說基層大反彈。知道台肥有多肥？不要以為只是董座薪水肥。“台肥是土地開發公司！”不要以為台肥只是在賣肥料，那個經手的交易有多少？



郭正亮表示，“所以你去想一想，這個簡直是匪夷所思！就是這個人（賴清德）可以剛愎自用到這個程度。”而且大罷免還輸成那樣。



台灣民眾黨議員陳世軒也批，賴清德因為他的固執，就是要支持他自己的子弟兵，但是發現他的人現在看起來都不會當選，或看起來好像都沒有比別的人選強。在台南的林俊憲，在高雄的賴瑞隆，一個不敵陳亭妃，一個不敵林岱樺。就賴清德而言，台南、高雄當然不能丟，丟了，他2028就不用連任了。



陳世軒強調，但賴清德就要他的子弟兵，這是賴清德的個性，如果他會妥協，朝野不會變成這個樣子。所以他認為以賴清德一定會想盡辦法讓自己人當選。陳世軒直言，賴清德就是這麼固執，他不會管你三七二十一。