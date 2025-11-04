台師、陸配50人遭除戶　邱垂正：依法辦理

陸委會主委邱垂正接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月4日電（記者 張嘉文）台“內政部移民署”昨天指出，接獲相關機關通報或民眾檢舉疑似在大陸地區設籍或領用大陸地區護照，依法調查至目前為止，已通報戶政機關廢止約50人的台灣戶籍。對此，陸委會主委邱垂正今天表示，要註銷民眾的身份，都是嚴肅以對，有相關事證，經過一定程序，確定有對岸的身份，才會做成決定通知戶政機關，依法辦理且態度嚴謹。



有媒體報導指出，這一波註銷台灣戶籍名單，包括在福建任教的台籍教師張立齊、曾在“2023年亞太壯年運動會”奪下跆拳道銅牌的台籍選手李東憲以及福建泉州台青創業園區總負責人林金城等人。



邱垂正今天隨“行政院長”卓榮泰前往“立法院”進行施政報告並備質詢，他在會前受訪時對此表示，依兩岸人民關係條例第九條之一的規範，台灣人民不得有中國大陸戶籍以及護照，違法者取消台灣戶籍，所以法律很明確，目前廢止台灣戶籍的人數，都是由相關主管機關提報的，這裡面包括有民眾檢舉，經查證屬實，以及主管機關主動查到的，或者是譬如陸配要放棄原籍，但卻沒有放棄原籍，兩邊都有身份，我們只能要他們二選一。



邱垂正說，有些人選擇中國大陸身份，那就必須要放棄台灣身份，這些加總起來，通知各地的戶政事務所進行註銷民眾的台灣戶籍，尊重主管機關職權，也呼籲民眾要遵守“國家”法律，遵守兩岸人民關係條例的規定。