綠“正國會”挺林岱樺　凌濤：為取桃園提名

“正國會”力挺綠委林岱樺角逐高雄市長，對此，桃園市藍議員凌濤在臉書發文表示看法。（照：凌濤臉書） 中評社台北11月4日電／民進黨籍“立委”林岱樺爭取獲得黨提名角逐高雄市長，“正國會”力挺卻引爆支持者怒火，中國國民黨桃園市議員凌濤昨天表示，“正國會”“殺高意在桃”，目的在取得桃園提名，並指可能由林右昌、王義川出戰，甚至是由“正國會”掌門人、“外交部長”林佳龍親自出馬。



凌濤3日在臉書發文指出，林右昌在新北與蘇巧慧爭鬥敗陣，台北市又必須面對吳怡農、鄭麗君、王世堅等強棒，力有未逮，而台中已定何欣純，台南還在爭鬥，結果難料，高雄及桃園成為“正國會”可以派系力量積極爭取提名的城市。



凌濤認為，“正國會”大張旗鼓支持林岱樺，等於向主席賴清德威望叫板，林佳龍不會不知其風險，然而此時不向賴清德表達不滿，怎麼會有桃園提名的空間？“殺高意在桃”，簡而言之，“若高雄最後沒給林岱樺，那桃園賴主席也不應該堅持他屬意的‘總統府’副秘書長何志偉，否則黨內提名缺乏派系平衡”。



凌濤說，民進黨在鄭文燦系統於桃園崩解之後群龍無首，可能由“正國會”領軍出戰，林右昌、王義川，甚至林佳龍親自出馬都有可能，但恐怕為了多席次催出基本教義派盤勢，民進黨在地民代會偏好王義川可激出選民熱情，假若舉行初選民調，也是由曝光度高的王義川出線。