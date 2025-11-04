林岱樺爆料　雄檢下封口令遭法院駁回

林岱樺1日岡山辦造勢晚會湧進3萬人，展現強大基層動員力。（林岱樺臉書） 中評社台北11月4日電／遭高雄地檢署以涉貪助理費起訴的民進黨“立委”林岱樺3日痛批，雄檢竟向法院聲請“全面禁止”她利用集會遊行、社群網站及媒體發表意見，形同下“封口令”，被高雄地院以違反“無罪推定原則”、“可能逾越比例限制”駁回聲請。林狠嗆“連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢卻要噤我的聲”。雄檢駁斥林片面解釋，有扭曲原意嫌疑。



根據《中時新聞網》報導，上周高雄地院首次傳喚林岱樺開庭後，雄檢認為她多次公開評論案情，恐影響共同被告及證人，因此聲請禁止她在集會或社群平台討論案件。但法院認為禁止範圍過於廣泛而駁回聲請，同時解除對林限制住居。



據裁定書指出，檢察官雖聲請法院禁止林岱樺評論本案證據能力或證據評價。但法院認為，判決確定前，被告表達無罪立場及相關評論屬人之常情，重點在於言論是否違反“公正審理”目的。



林岱樺指出，這顯示法院在檢視她的清白，同時也在檢視雄檢起訴品質。連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟要求對她下封口令，難怪法院立刻駁回，“雄檢的偏執，可見一斑”。對此，雄檢低調回應，林岱樺團隊發布的訊息與裁定原意不同，是片面解釋，有扭曲原意嫌疑。



爭取民進黨高雄市長初選提名的的綠委林岱樺1日在岡山辦造勢晚會湧進3萬人，展現強大基層動員力。外傳她恐“脫黨參選”。她3日強調，只要黨內給予公平競爭環境就會“願賭服輸”，“不要給我穿小鞋”。她有信心初選一定勝出，大選更要贏過中國國民黨擬參選人柯志恩。



有關林造勢時提及接到民調電話說是20到30歲都有加權的“民調教學”，遭批公然教選民說謊。民進黨發言人吳崢說，相關個案有沒有違規，由選對會認定。若有人在初選過程試圖欺騙或不正手段影響初選結果，有人向選對會檢舉，將有黨紀可懲處。