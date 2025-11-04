酸AI“內閣”發紙本證　藍委批數位轉型停滯

藍委張智倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月4日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”會上，中國國民黨籍“立委”張智倫批評政府標榜“AI“內閣”、自稱“資訊科技大國”，卻連數位身分證都遲遲無法上路，仍讓人民使用紙本證件。他指出，計劃三年來耗費上億元、政策未定，與政府宣傳的數位轉型進度嚴重脫節。“行政院長”卓榮泰與台“內政部長”劉世芳回應，數位身分證推動須以資安與法制完備為前提，待《個資保護委員會組織法》完成審查後再行推進。



台灣原定於2021年推動數位身分證（eID）換發，但因個資與資安疑慮引發社會爭議，“行政院”宣布暫緩實施，改由工程會協調調整。三年來雖持續編列預算與進行建置，實際政策仍停滯，成為外界批評政府數位治理成效不彰的焦點。



張智倫指出，自暫緩以來，相關經費累計已超過10億元，去年編列六千多萬、今年再編四千多萬，卻沒有任何換發時程。他認為，台灣自稱AI“內閣”與資訊科技大國，卻仍使用紙本身分證，這樣的落差顯示政策執行力不足。他並提到，紙本制度的漏洞正被詐騙集團利用，近期就有集團在龍山寺外以千元收購身分證與健保卡影本，疑似用於冒領普發現金。他批評，若身分認證系統能數位化、強化資安，就不會讓詐騙輕易得逞。



卓榮泰表示，政府已針對普發現金設置防詐機制，並持續加強通報與查核。他說，目前正進行個資主管機關的職掌銜接，未來個人資料保護委員會成立後，將負責監督並推動相關政策。



劉世芳強調，不論紙本或數位化，資安都是首要考量。她表示，《個人資料保護委員會組織法》已送“立法院”審查，待法制通過後，政府才能展開跨部會整合，確保制度安全與法規齊備。她也指出，數位身分證建置經費至今已支出約八億元，相關預算仍持續進行，未來會在資安與法制完善後再啟動推動計劃。



張智倫最後提到，詐騙案件財損高達706億元，而政府偵查與資料比對仍以紙本程序為主，顯示科技應用落後。他呼籲行政部門應在防詐與數位治理上同步加強，真正落實“AI“內閣”所宣示的科技行政目標。