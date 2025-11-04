蕭旭岑：7成台人認同中華民族　是主流民意

蕭旭岑3日接受中廣節目《千秋萬事》專訪。（中廣提供） 中評社台北11月4日電／網紅“館長”陳之漢3日赴福建平和縣心田村拜訪賴氏家廟。他表示，賴清德一念之間便能化解兩岸矛盾，降低相互仇視，流芳千古全在賴清德的選擇。對此，中國國民黨副主席蕭旭岑指出，有72.8%民眾認同自己是中華民族，這就是主流民意，館長就是代表真正的主流民意，在文化、血緣、歷史上，“我們就是中國人”。



館長3日赴福建平和縣心田村拜訪賴氏家廟，接待的賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾表示，他們2018年曾前往賴清德位於新北萬里的老家，賴清德的親戚當時說，“我們家就在漳州平和”！賴瀚鍾強調，凡是姓賴的，都是中國人、漢族人！



館長說道，賴清德一念之間便能化解兩岸矛盾，降低相互仇視的狀況，開放兩岸交流，讓同胞自由往來、歸於祥和是應該要做的。“流芳千古全在他的選擇”，館長說，這需要賴清德自己親自到家廟內跟祖先說。



國民黨副主席蕭旭岑3日接受資深媒體人王淺秋主持的廣播節目《千秋萬事》專訪指出，即便在政治上，台灣和大陸的確存在分歧，但在文化、血緣、歷史上，“我們就是中國人”。但民進黨操作“中國人”議題將國民黨困住，把政治與文化混為一談，國民黨不應該被民進黨限制。



蕭旭岑指出，儘管民進黨用各種手段恫嚇人民，仍越來越多台灣人去中國大陸，台灣人不應害怕說出“我是中國人”。國民黨必須認清事實，就是“什麼是台灣的主流民意”，國民黨是要追隨台灣的主流民意，還是引領台灣的主流民意？他的答案衹有一個，就是要引領台灣的主流民意。



蕭旭岑強調，《美麗島電子報》的民調，有72.8%民眾認同自己是中華民族，這就是主流民意，這是國民黨的強項，而館長就是代表真正的主流民意。