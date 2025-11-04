藍委爆軍用品疑圖利　給廠商80%獲利保障

藍委馬文君。（中評社 資料照） 中評社台北11月4日電／中國國民黨籍“立委”馬文君日前踢爆台“國防部”竟買新台幣120元戰備水、5萬元座椅等，轟浮編預算。國民黨籍“立委”徐巧芯則指出軍用品售價不合理，常用品長期顯示補貨中，年底卻又逼大家把APP點數花完，基層相對剝奪感爆表。馬文君3日再爆台“國防部”合約不僅給予廠商80%的保障獲利，還讓廠商坐地喊價。



徐巧芯10月23日發文指出軍用品售價不合理，2021年起軍方改成服裝公售站＋APP下單、每年9860點折抵。75×33公分毛巾，空軍90元，海軍100元，陸軍110元人最多反而最貴，同規格同功能為什麼三種價？市面同級大多30至50元，軍中卻賣到90至110元。更誇張的是，以前同款36元，政策一改、上架品牌款，直接變110元；便宜款從此買不到，只能被迫用點數“湊數”。不只毛巾，衣服、靴子也一樣，類似型號的靴子，有單位賣2000元、有賣2400元、也有賣2500元，價差毫無道理。常用品“長期顯示補貨中”，年底卻又逼大家把點數花完，基層相對剝奪感爆表。



馬文君3日也在“立法院”質詢軍方供售站案，她質疑先前都是簽訂開口契約，需要多少，按實際的量付款，不過這次“國防部”合約不僅給予廠商80%的保障獲利，還讓廠商坐地喊價。軍方設置服裝供售站的用意，是要顧及軍方弟兄的服裝需求，可以立即購買需要軍品，而不是圖利廠商、保障獲利，還對廠商的罰則不痛不癢，更不用說還有退休軍方人員，擔任廠商投標時的說客。希望“國防部”檢視不合理的合約內容，針對圖利嫌疑再調查。



對此，胸腔科醫師蘇一峰3日在臉書發文說，基層官兵被迫購買價格離譜的軍品，難怪一張椅子要五萬？有關係就沒關係，綠友友大發財！一起聯手掏空台灣。



網友則留言表示，“財源黨進”、“大罷免不用錢？網軍側翼媒體不用錢？”、“因為軍事預算很多保密，機密不能外洩”、“這不是圖利啥叫圖利”、“立委”能知道但軍中長官不知道，軍中的情報單位跟沒有一樣吧，笑死”、“軍人保家衛國的錢也要賺”、“馬文君真的是認真好“立委”，該還她公道”。