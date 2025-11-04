黃健豪：婚育宅應獨立保障　實質鼓勵生育

藍委黃健豪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月4日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”黃健豪今天在“立法院”質詢時指出，台股創高、台積電股價突破一千五，看似經濟榮景，但多數青年仍陷入低薪與高房價的現實困境。他呼籲政府推動的“婚育宅”政策應獨立設計，不應與弱勢戶名額重疊，以實質住房支持鼓勵生育。台“內政部長”劉世芳回應，年底前將推出逾千戶婚育宅，並研議與“衛福部”合作，讓婚育家庭獲得更多實質支持。



黃健豪指出，台股站上28000點、台積電股價突破1500，看似經濟榮景，但台灣薪資中位數僅約38000元，代表有半數勞工月薪不到此水準。“三萬八的薪水，不吃不喝三年才能買一張台積電股票，更別說買房子。”



黃健豪說，台灣長期面臨低薪、高房價問題，年輕人往往陷入“要買房還是養孩子”的掙扎。他肯定“內政部”近年推動的婚育宅政策，但指出現行制度將婚育家庭納入弱勢戶配額，恐造成保障名額重疊、政策效果有限。他主張應在社會住宅制度中，獨立設立婚育宅比例，在優先戶與一般戶中各保留部分名額，讓育有未成年子女或準備成家的家庭能優先入住社會住宅，而不排擠弱勢族群。



“內政部長”劉世芳回應，婚育家庭並非弱勢，但確實需要更多社會支持。她表示，年底前將在各“直轄市”推出約1，022戶婚育宅，並採多元興建與包租代管方式擴大供給。未來也將與“衛福部”合作，針對持媽媽手冊或新婚家庭提供抽籤加分與補助，打造更完整的婚育住宅支持體系。



黃健豪進一步指出，台中市青年人口全台第二，卻在婚育宅分配中掛零，要求“中央”確保區域分配公平。他強調，若政府真要鼓勵年輕人結婚生子，除了補助與獎勵，更應提供可負擔的居住選項。低薪與高房價的現實讓年輕家庭望屋興嘆，“婚育宅若能真正落實，才是讓青年敢結婚、生小孩的第一步。”