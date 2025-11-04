盧秀燕：市府防疫豬瘟嚴謹　保證疫情無擴散

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月4日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，歷經“中央”地方努力防控，台中的非洲豬瘟防疫情逐漸控制下來，她可以很負責任的說，疫情沒有擴散，全台豬隻也未被感染。她強調，市府從發現疫情的當下，就採取最嚴謹的防疫作為，再過兩天，如果順利就可以達成清零解封，11月7日可望解除禁宰禁運。



盧秀燕4日主持市政會議，會前對媒體提問綠營質疑市府人員擅入豬瘟案場，影響防疫等缺失批評，沒有回應，但在開會致詞時，特別強調，台中市政府在豬瘟防疫絕對採取最高標準。



盧秀燕表示，台中市出現非洲豬瘟疫情，“中央”下達15天的禁宰禁運，今天是第13天，再過2天，就可以達到清零解封的目標。針對外界對市府防疫的質疑，她強調，這次事件發生的當下，台中市政府第一時間就比照COVID-19防疫標準，採取嚴苛的條件防疫，全力與病毒賽跑，就是要把疫情鎖在個案養豬場，讓病毒不外流。



盧秀燕強調，非洲豬瘟病毒兇猛，豬隻一旦被感染，死亡率幾乎是100%，且它傳播速度飛快，可能短短幾天之內，它就會讓一個城市淪陷，所以市府不敢輕忽，一定要把疫情防堵，即使是個艱巨的任務，但我們非做到不可。經過連日努力，她可以負責任地說，台中市其他154處養豬場，超過8萬頭的豬都沒有被感染，全台養豬場也沒有感染疫情，且到目前為止多次採檢也都是陰性反應。



盧秀燕說，即使台中市政府在防疫的過程中遭受質疑，或者是被指出有需要精進的地方，我們也都勇敢誠實面對，即時檢討、改進、調整，距離解禁剩下最後2天，還是要請所有市府同仁繼續堅持，她知道大家非常辛苦，她也感謝所有的業者、社會大眾的全力配合。