美2班制20小時趕工F－16V？網現質疑聲

網友質疑，美國軍火商有可能一天20小時為台灣軍購加班趕工嗎？（觸極者 The Reacher臉書） 中評社台北11月4日電／台灣2019年以約2472億元向美國採購66架F－16V戰機，原定於2027年完成交機，但至今尚未交付任何一架。台“國防部”報告表示，美方現已加2班在趕工，目前有50架戰機在線上生產。今年年底預訂完成10架並進行飛行測試。台灣網路充斥質疑聲，問美國有可能幫台灣加班？



台“國防部”報告指出，軍事投資類對美軍購案共25案，進度延宕計有AGM－154C飛彈、F－16V戰機、MK－48重型魚雷等3案。



台“國防部”3日上午在“國防”委員會提到，對美軍購案延宕目前約有82億美元，大約不到新台幣300億元，其中包括“AGM－154C飛彈”約1.1億美元、“F－16V BLK70戰機”約80億美元、“MK－48重型魚雷”約1.7億等。軍方透露，F－16V戰機於2024年1季，就緩付了。美方現已加2班在趕工，目前有50架戰機在線上生產。



台軍方強調，今年年底預訂完成10架並進行飛行測試。至於66架能否在明年底完成不敢說，但至少明年會有戰機交運，一定看得到。



有4.9萬追蹤的粉專“觸極者”發文質疑：美國人每天20小時兩班制趕工？台積電赴美設的晶圓廠，三班制24小時不能停。結果夜班、大夜美國人不願意幹，還得從台灣挖工程師去值班的事，才過幾年就忘了？“你覺得美國軍火商有可能一天20小時加班趕工嗎”？



有網友留言，“當年政府購買F－5E，跟美國商議除了引擎、航電等系統由美國供應，機身在台灣製造，讓航發有了製造超音速戰機的經驗，後來才有AT3、經國號戰機的誕生。後續F－5E要更換機身縱樑才能在航發自行處理。美國既然要軍售又做不出來，還不如把一部分留在台灣做。另有網友說，“一路騙、不停騙，翻車沒出息”、“這顯然是一群智障坐在辦公室內想出來的”、“已經趕工六年了，一定是超科技戰機”。