綠黨團護吳音寧　喊話別貼負面標籤

民進黨團舉行“保障弱勢長者生活 中央地方共同承擔”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）前台北農產運銷公司總經理吳音寧傳出將接任台灣肥料公司董事長，引發外界質疑酬庸。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱4日回應，人事案應交由台肥董事會專業決定，不應對可能人選貼標籤。



民進黨“立法院”黨團4日舉行“保障弱勢長者生活 中央地方共同承擔”記者會，出席者包括鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、政策會執行長吳思瑤與“立委”王美惠。並回應時事。



鍾佳濱指出，不應對吳音寧貼上負面標籤，應從吳過去擔任北農總經理的表現客觀看待，應用公平的一把尺去檢視。要講真正的酬庸案例，要去看中國國民黨與台灣民眾黨，前台北市長柯文哲的高中同學李文宗可當台北大眾捷運公司董事長、前國民黨副主席連勝文曾掌悠遊卡公司董事長，這才是不專業的酬庸。



對於國民黨將“停砍年金”法案列為優先審查，民進黨團集體反彈。鍾佳濱強調，綠營反對國民黨版年金修法，主張“中央”與地方應共同分擔補足差額，避免造成退撫基金破產風險。



吳思瑤批評，藍營修法版本將讓公教退撫基金財務出現缺口，這是年改回頭路，公教退撫基金目前負債達2.96兆元新台幣，若恢復過去制度，不僅讓破產提前發生，還將使納稅人背上龐大負擔，綠營做到藍營做不到的改革，不該讓惡修重來。



王美惠則表示，民進黨政府已推動包括坐月子補助10萬元、國民年金加發8千元等政策，照顧媽媽、長輩與上班族。若藍白推動年改倒退，將迫使全民為基金破洞買單。



陳培瑜也呼籲，藍白要把年金開倒車，5日審查時請踩煞車。范雲則說，若國民黨方案通過，退撫基金將更快破產，造成全民埋單的惡果。



媒體問，台北地方法院審理“藍委打綠委”案進展。民進黨“立委”陳培瑜控告國民黨籍“立委”陳玉珍、徐巧芯、翁曉玲、邱若華以及台灣民眾黨籍“立委”林憶君等5人涉嫌傷害。陳培瑜表示，開庭準備程序中部分被告表態願意和解，但她強調不會和解，呼籲藍白陣營正視自身行為錯誤，打人施暴在先、扭曲事實在後。



對於近期台中爆發非洲豬瘟，鍾佳濱回應，該案豬農父子已被收押禁見，過去台灣7年成功防治非洲豬瘟，遺憾如今成破口。