特朗普再談晶片對半　綠黨團：盼台美同盟

民進黨“立法院”黨團鍾佳濱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普10月31日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪表示，2年內美國將占據40%至50%的晶片市場，並稱各大公司正因關稅政策從台灣撤離、湧入美國。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱4日回應，希望未來美國與台灣及其他重要同盟國之間，都能在經貿與產業發展上持續調整合作關係。



特朗普接受廣播專訪11月2日播出，他談到“2年內，我們將佔據40%到50%的晶片市場。現在的情況是，各大公司正從台灣撤離。他們因為關稅而湧入美國，若沒有課關稅，他們就不會這麼做。”



民進黨“立法院”黨團4日舉行“保障弱勢長者生活 中央地方共同承擔”記者會，出席者包括鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、政策會執行長吳思瑤與“立委”王美惠。並回應時事。



鍾佳濱回應，特朗普一向具有強烈個人風格，這番言論反映他對經貿政策的信心與期待，應理解特朗普是透過全球經貿秩序的調整，實現讓美國再度偉大的主張，這也是過去國際貿易秩序下各國物資生產與互動的體現。



他強調，民進黨團理解特朗普的發言，也希望未來不只台灣，美國與其他重要同盟國之間，都能在經貿與產業發展上持續調整合作關係，維持穩定互利的交流基礎。