民眾黨推薦江明修、蘇子喬任“中選會”委員

民眾黨主席黃國昌（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月4日電（記者 鄭羿菲）“行政院”日前正式函文台灣民眾黨“立法院”黨團，徵詢推薦“中選會”委員人選。台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌4日表示，今天將發函“行政院”，推薦政治大學公共行政系名譽教授江明修、東吳大學政治系教授蘇子喬2人出任“中選會”委員。他呼籲，這是首次“賴政府”向在野黨徵詢，希望不是虛晃一招。



前“中選會主委”李進勇、副主委陳朝建等6名“中選會”委員任期至11月3日已卸任，依法“行政院長”卓榮泰應於8月提名新任委員名單至“立法院”，但至今尚未提出，已屬違法。卓榮泰日前曾在黃國昌質詢此事時，三度向“立法院”、“立委”致歉。



台灣民眾黨“立法院”黨團4日召開“年改不雙標 世代要共榮”記者會，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、“立委”劉書彬、台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝、全台公教軍警消聯合總會副總會長高誓男、全台教師工會總聯合會理事長侯俊良、全台教育產業總工會副理事長林碩杰出席。



黃國昌表示，我們接到“行政院”正式來函邀請民眾黨推薦“中選會”委員人選後，就用公開透明的方式向社會徵詢，到昨天下午截止，收到各界非常多優秀人才表達意願，民眾黨團今天上午開會已做出決議，今天也將正式發函“行政院”推薦2名教授，政治大學公共行政系名譽教授江明修、東吳大學政治系教授蘇子喬，出任“中選會”委員。



黃國昌呼籲，這是第一次“賴政府”終於邀請在野黨推薦重要獨立機關委員會委員人選，希望不是虛晃一招。



黃國昌指出，“中選會”此次提名不是衹有委員，還有正副主委，希望“賴政府”、“行政院”提名時，真的本於獨立性、專業性作為重要考慮，而不是像前“中選會主委”李進勇，只要有綠色色彩，及為民進黨所用的性格，這樣在接下來獨立機關的提名、審查、正式上任的表現才能符合社會期待。