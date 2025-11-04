高金促原鄉經費不該被政治綁架　卓榮泰認同

“行政院長”卓榮泰(左)與“原民會主委”曾智勇(右)接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月4日電(記者 俞敦平)無黨籍“立委”高金素梅今日質詢“行政院長”卓榮泰與“原民會主委”曾智勇時，強烈批評新版《財政收支劃分法》讓“一般性補助款”鬆散化，恐讓原鄉建設再度被地方政治邊緣化。她指出，“原民會”明年度道路與基礎建設經費大幅縮減，呼籲“中央”應維持“例外處理”制度，確保原住民地區經費不被地方政府忽視。卓榮泰則回應“完全贊成”，強調“中央”應保留對原鄉預算的主導權。



高金素梅指出，新版《財政收支劃分法》修正後雖提高地方統籌分配稅款至8,840億元，但“行政院”隨後修改補助辦法、改變“一般性補助款”定義，導致執行機制鬆散、資源傾斜再現。她警告，這樣的制度“對人口少、財源薄的原鄉極為不利”，恐重蹈多年來被邊緣化的覆轍。



高金素梅指出，“原民會”明年度首次編列25.99億元一般性補助款，但這筆經費並非新增，而是將過去屬於“計劃型補助”與公務預算的項目直接挪移，包括基本設施維持費、特色道路與聯絡道路養護等。“原本中央可以直接掌握的建設經費，現在變成地方要不要做、能不能做，原鄉就又回到過去的老路。”



高金素梅回顧，凍省之後原鄉建設經費改由地方統籌，但地方基於選票與財政壓力，經常把資源集中在人口稠密的地區。“省府時代至少有保障，但改成地方分配之後，原鄉道路五年沒有養護，連救災都困難。”她舉例，2004年的七二水災與艾利颱風重創泰雅族部落，當時道路崩塌、通訊中斷，救援無法進入，正是地方長期忽視原鄉基礎建設的後果。



高金素梅說，過去歷任“行政院長”張俊雄、蘇貞昌都曾支持“原民會”預算“例外處理”，讓經費能直接下達部落，不受地方政治干擾。她強調，這樣的制度保障是原住民族政策能正常運作的關鍵。她也點出，明年度“原民會”道路預算大幅縮減——特色道路從6.9億降至2.4億、聯絡道路養護從1.7億降至0.8億，整體少了至少5億元。“如果再讓經費落入地方手中，原鄉的建設會被迫靠政治去分配，這樣怎麼公平？”