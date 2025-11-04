盧系藍委籲鄭麗文　調整論述迎戰地方選舉

藍委黃健豪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月4日電（記者 俞敦平）針對中國國民黨主席鄭麗文因言論引發爭議，親台中市長盧秀燕的國民黨籍“立委”黃健豪今日在“立法院”受訪表示，國民黨應保持開放態度，傾聽地方民意、調整論述方向迎戰2026地方選舉。



此外，台中選出的黃健豪對民進黨政府則痛批“派系分贓”嚴重，點名吳音寧出任台肥董事長“毫無專業”，恐引發民眾強烈相對剝奪感。



近期國民黨新任黨主席鄭麗文因言論引發爭議，先前她在黨主席選舉前曾表示要讓“台灣人自豪地說我是中國人”，日前又稱俄羅斯總統普京“不是獨裁者”，均在黨內掀起討論。國民黨台南市議員蔡育輝更公開建議鄭麗文“不要太嘴秋”，呼籲黨中央應往中間路線靠攏，考量地方選情與民意感受，否則若2026地方選舉失利，主席就必須負責。



對此，黃健豪表示，國民黨是一個開放的政黨，地方民意代表面對基層壓力，各有不同看法，“主席應該傾聽地方的聲音，充分溝通，尊重多數黨員的意見”。他認為鄭麗文剛上任，首要任務是傾聽並整合共識，找回中道立場。黃健豪強調，2026地方選舉的關鍵在於重建社會信任、聚焦民生議題，“民眾要看到國民黨關心生活，而不只是意識形態的對立”。



在外交議題上，黃健豪針對政府推動在愛沙尼亞設立代表處指出，“實質外交比名稱更重要”。他強調，只要能實際提供服務、擴展外交能見度，就是成功的外交成果，“拖了兩年還沒設處，反而顯示‘外交部’只顧面子、不重實質”。



對於前台北農產運銷公司總經理吳音寧將出任台肥董事長一事，黃健豪嚴詞批評這是“派系分贓、毫無專業”的典型案例。他指出，台肥是台灣第二大地主，涉及土地開發與光電設置利益龐大，“這樣的重要職位竟由毫無相關經驗的人空降，社會觀感極差”。他說，吳音寧過去在北農任內並無亮眼表現，如今卻能出任台肥董事長、年薪達1，500萬元，“在薪資中位數僅3萬8的年代，這樣的人事案讓年輕世代產生強烈相對剝奪感”。



黃健豪最後表示，“國會”將加強監督此案，要求行政部門說明用人依據，也呼籲賴清德“慎用人事權”。他說，“這樣的酬庸文化，全民都看在眼裡，民眾會在選票上表達不滿。”