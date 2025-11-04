中部民團轟盧秀燕豬瘟防疫失能　只會做民調

公民團體抗議台中市長盧秀燕豬瘟防疫失能。（中評社 方敬為攝） 中評台中11月4日電（記者 方敬為）中部多個公民團體今天集結台中市政府抗議，痛批中國國民黨籍市長盧秀燕豬瘟防疫失能，整個市政府疫調前後反覆、遮遮掩掩，為了鞏固市長聲望，淪為盧秀燕的“民調中心”，只顧民調，不顧防疫，環團提出5項訴求，要求盧秀燕應出面向社會大眾道歉！



主婦聯盟環境保護基金會台中分會、好民文化行動協會、彰化縣環境保護聯盟、台中市食農教育發展協會、台灣中社等多個公民團體4日集結台中市政府抗議市府團隊非洲豬瘟防疫不力。



民團表示，非洲豬瘟事件絕非天災，是台中市政府長期行政怠惰、管理無能導致的人禍。這場危機同時引爆了城市的垃圾危機與防疫破口的雙重災難，市府在環境治理上的失能，導致垃圾處理系統全面崩潰，從前端對廚餘餵豬場長期稽查失靈、釀成病毒溫床，到後端大里垃圾山等掩埋場不堪重負、垃圾越堆越多，霧峰霧溪畔出現廚余天坑，所有問題，都顯示市府不積極作為的失職。



民團提出5項訴求，第一，公開市長及農業局、環保局在首次豬隻異常死亡後的防疫調查流程及紀錄，並說明延誤原因。第二，說明目前已啟動的稽查及追蹤機制。第三，說明對未上傳廚餘資料場域的處置流程及進度。第四，盧秀燕公開向台中市民及養豬業界道歉，承擔政治責任。第五，在疫情解除前，每日公開該養豬場及關聯場豬隻的採樣、檢測、消毒及禁運狀況。