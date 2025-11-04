羅智強批年改傷筋動骨　籲綠別掏空文官體系

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月4日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”羅智強今日在“立法院”受訪時，呼籲民進黨政府正視公教年改造成的制度性後果。他強調，國民黨版本主張“停砍、不回溯”，並非反對改革，而是要停止過度削減退休所得替代率，避免文官體系崩壞。羅以公職人員報名人數驟降為例，痛批民進黨“砍得太深、傷筋動骨”，要求政府“苦民所苦、苦公教所苦”。



羅智強表示，針對即將進入“立院”審查的公教年金改革修法，國民黨與民眾黨版本立場一致，皆主張“停砍、不回溯”，不恢復到2018年改革前水準，但應停止繼續削減，讓制度得以穩定運作。他說，這不只是替公教人員發聲，更是為“國家”留住人才的根本之策。



羅智強指出，民進黨年改政策“削得太深”，已嚴重動搖文官體系的穩定與吸引力。他以數據為證，“馬英九執政時國考報名人數高達50萬人，如今只剩16萬，蒸發七成。”這不是政治口號，而是制度崩壞的警訊。他痛批民進黨長期“踐踏文官、掏空保障”，導致年輕人對公職失去信心，“難道要等到報考率歸零，民進黨才會開心嗎？”



羅智強痛批過去的年改是“傷筋動骨、敗壞國本”，並轉述基層公教人員心聲，“不是反對改革，但血和肉都被吸乾，只求留下最後一根骨頭。”羅智強呼籲民進黨政府，“挺停砍所得替代率才是真改革”，不要再以改革之名，侵蝕台灣文官的基礎。



針對媒體提問國民黨黨團內助理抗議資訊不透明事件，羅智強表示，黨團所有重大法案都在大會充分討論與決策，未來若有可改進之處，會加強資訊溝通，“我們的改革與監督都建立在共同決議之上”。



談及前台北農產運銷公司總經理吳音寧將出任台肥董事長的爭議，羅智強語氣轉為尖銳。他批評這是“典型酬庸、毫無專業”的安排，“全台灣誰能接受一位過去績效被詬病的人，領著六百萬高薪去實習？”他質疑民進黨執政後“雞犬升天”的派系文化，對公營事業不公平，對台灣更是不負責任。



羅智強最後重申，民進黨若真要改革，就應從“尊重專業、維持制度”開始，而非一再傷害基層公教與公務體系。他說，“國家靠一流的文官撐起，不靠派系分贓來運作。”