互比民調輸賴瑞隆20%　邱議瑩：落差太大

綠委邱議瑩4日在台鋁影城舉辦第三場政策發表會時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月4日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，一份最新民調指出爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委邱議瑩在黨內互比落後綠委賴瑞隆20%，引起討論。對此，邱議瑩4日反駁該數字與自己做的民調落差太太，也宣告15日將在本命區旗山美濃舉辦造勢活動。



近日一份民進黨內參民調顯示，在與藍委柯志恩對比的部分，賴瑞隆以44.5%的支持度，領先柯志恩的36%；林岱樺則以39.8%領先柯志恩的35.1%；許智傑以40.4%領先柯志恩的37%。值得注意的是，在4人當中，邱議瑩以37.4%的支持度，落後柯志恩的40.5%。



在黨內支持度方面，該民調顯示，賴瑞隆獲得30.6%拔得頭籌，林岱樺23.5%、邱議瑩10.1%、許智傑9.7%；在看好度的部分，賴瑞隆又以29.7%居冠，林岱樺19.3%、邱議瑩與許智傑則同為10.6%。



針對該民調顯示黨內支持度落後賴瑞隆將近20%，邱議瑩4日受訪表示，這個數字的確與自己做的民調落差是非常的大，那也與她在實際拜訪時的感受非常不同。



她也說，不管是怎麼樣的民調數字都把它列為參考，會持續依照自己的步驟，奮力往前行，那也不斷的推出牛肉政見，讓高雄市民做出最好的選擇。



另外被問及是否有規劃舉辦初選造勢，邱議瑩表示，會，有在規劃，預計15日會在自己的本命區旗山美濃地區舉辦第一場初選造勢活動。



陳其邁明年任期屆滿卸任。民進黨高雄市長初選由賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺等4名綠委競逐，民進黨預計明年1月12日至1月17日辦理黨內初選民調。中國國民黨可望由高雄市黨部主委、藍委柯志恩再戰。