藍推停砍軍公教年金　民眾黨將提修正動議

針對“停砍軍公教年金”修法，民眾黨團總召黃國昌（中）表示將提修正動議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月4日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立法院”黨團力推“停砍軍公教年金”修法，“立法院”5日將排審，藍也發甲動備戰。台灣民眾團總召黃國昌4日表示，民眾黨團將提出自己的修正動議，由於國民黨團還未有確定的版本，目前各“立委”大概有10個版本，需待國民黨團確定版本後，才有辦法進一步研議兩者差異，及是否支持。



民眾黨籍“立委”張啟楷說，民眾黨團對停砍公教年金的再修正動議有2個重點，一是目前砍到剩下66%的退休金所得替代率，已砍的沒有要恢復，在66%就停下來，“停砍，可是沒有回溯”，請不要再造謠；二是參考消費者物價指數，如CPI成長5.2%，退休金就應調升5.2%，這樣就不會有爭議。



“立法院”司法及法制委員會5日將排審中國國民黨團提案停砍年金法案，國民黨團1日表達，修法主要是將軍公教年金所得替代率停止持續調降，並非回復過去所得替代率，是兼顧退休長者及現職公教人員的衡平修法。國民黨團總召傅崐萁9月曾稱“民眾黨應不會反對，可以多一票險勝”。黃國昌則回應，年金改革不會走回頭路，需待具體內容是什麼，才能討論。



台灣民眾黨“立法院”黨團4日召開“年改不雙標 世代要共榮”記者會，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、“立委”劉書彬、台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝、全台公教軍警消聯合總會副總會長高誓男、全台教師工會總聯合會理事長侯俊良、全台教育產業總工會副理事長林碩杰出席。



黃國昌表示，民眾黨堅持的重要價值是年金永續、世代正義、退休公教人員年老時有一定生活程度的保障。民眾黨也進行大規模民調，公教所得替代率過去6年已調降9%，公教人員所得替代率在36%至66%的水準，大多數人民都認同應停止調降。



黃國昌說，過去進行的年改我們不會走回頭路，包括取消18%優惠存款等，都沒有要恢復，民眾黨團明天、後天針對公務員人、教師所得替代率明年停止調降的立場，將提出再修正動議。



至於與國民黨版本的差異，及是否贊成藍營版本？黃國昌指出，國民黨各委員大概有10個版本的法案，國民黨團應該也會收攏意見與定案，待國民黨團確定黨團版本後，他才能進一步回覆哪些贊成、哪些反對。