邱議瑩也要辦造勢　高雄綠初選從文場變武場

綠委邱議瑩3日在高雄台鋁影城舉辦第三場的政策發表會，會後進行大合照。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月4日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈。爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委邱議瑩3日持續舉辦第三場的政策發表會，聚焦體育、觀光、藝文等主題。由於綠委林岱樺辦完3萬人初選造勢後聲勢看漲，被問及是否會辦造勢，邱議瑩也說預計15日舉辦首場初選造勢，從自己本命區旗山美濃出發。



邱議瑩4日持續舉辦“六大願景”政策發表會，第3場以“生活高雄”為主軸，以體育、觀光、藝文為主題，並搬出爭取2028亞洲運動會的政見，將積極向亞洲奧會表達申辦意願，比照2009年成功舉辦世界運動會的經驗，讓世界看見高雄。



活動一樣在台鋁影城舉辦，邀請各界人士近百人到場，這次有體育界、藝文界人士出席。無黨籍高雄市議員張博洋，民進黨前高雄市議員韓賜村、蔡昌達，還有明年想要參選議員的張以理、尹立、黃雍琇、林浤澤等人到場出席支持。



邱議瑩現場也端出許多政見，譬如爭取舉辦羽球、桌球等世界職業尋巡迴賽、“造鎮計劃結合大巨蛋興建、加碼學生看球補助強化高雄主場認同、推動演唱會經濟2.0、“發展夜經濟生活圈、增設三萬個汽機車停車格等多項政策。



對於高雄建大巨蛋的議題，邱議瑩表示，她自己曾前往日本參訪北海道火腿鬥士隊新主場，希望能推動造鎮計劃結合大巨蛋興建，減輕政府負擔，有效利用閒置土地，振興地方經濟，促成球團、球迷、球員、市府到市民的五贏。



有關民進黨籍高雄市長陳其邁任內開啟並成功打造的“演唱會經濟”模式，邱議瑩表示，拜訪觀光旅宿產業時接獲反映，受限活動規模，可能衹有附近受益，她希望演唱會頻率加倍，提升“觀賞式旅遊”體驗，增加停留天數與深度旅遊。



陳其邁明年任期屆滿卸任。民進黨高雄市長初選由賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺等4名綠委競逐，民進黨預計明年1月12日至1月17日辦理黨內初選民調。中國國民黨可望由高雄市黨部主委、藍委柯志恩再戰。