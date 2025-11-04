自己人也看不下去！張景森：台肥不改會出事

針對台肥人事爭議，張景森在臉書發文批評。（照：張景森臉書） 中評社台北11月4日電／針對台肥董事長人事爭議，曾長期在民進黨政府擔任政務官的前“行政院政務委員”張景森接連3日在臉書發文指出，台肥人事長期神祕、背後力量複雜，“如果不改革，遲早會出事”。



台肥公司10月31日晚間突公告，“農業部”法人董事代表由“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，也意味吳將接任台肥董座。然疑似因輿論罵翻天，台肥在3日晚間宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代“農業部”資源永續利用司司長莊老達。接著4日上午董事會決議由張擔任董座。



張景森3日在臉書以“台肥的問題在哪裡？你要派吳音寧去幹嘛？”為題發文指出，台肥1999年完成民營化、成為上市公司；可是到今天政府（“農業部”）仍是最大單一股東。這種“已民營、仍有大額公股”的混血結構，天生就容易被政治控制、用來利益輸送。“這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑”。



張景森指出，這不是理論的問題，而是實際的問題”。他督導“農業部”八年，加上他的專業跟土地建築關係密切，資訊非常靈通，有關台肥處理土地問題的相關傳言，他聽到耳朵都長繭了。張說，每一次台肥人事異動，都是非常神秘兮兮，而且看不出合理的脈絡，看出來都有積極的力量在運作。“因此，本人對台肥憂心忡忡，認為遲早會出事”。



張景森表示，台肥有非常多精華區的土地，有非常長的地上權合約，非常巨大的現金流。像最近才公告：台灣人壽把台北南港一筆地上權再延40年，權利金總額150億元、分15年付；這種規模的決策，地上權是續還是換人、租期多長、保證金與租金怎麼算、合建或標售走哪條、不動產與本業怎麼分帳揭露。“這些都不是技術題，背後全是龐大的土地利益”。