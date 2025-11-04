鏡媒再曝與詐騙案有對價　黃國昌：帳一次算

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍事件，“鏡週刊”4日報導，凱思國際今年中收到成衣大廠台雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤的新台幣200萬元注資，質疑黃國昌過去質詢沈裕雄遭詐騙案有對價關係。黃國昌4日反嗆，精鏡傳媒報導“做假新聞”何時道歉？他將一併追究法律責任，這些帳一次算清楚。



台灣民眾黨“立法院”黨團4日召開“年改不雙標 世代要共榮”記者會，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、“立委”劉書彬等人出席。



黃國昌表示，過去這段時間中，“鏡週刊”在沒任何事實基礎狀況下造了多少謠？包括說凱思國際是他姻親所設，還有港資陸資、有他的小姨子匯款、說他操控駭客集團、辦公室成員收100萬元、說他2021年頻繁去香港等，至今都沒有任何證據，造假的“鏡週刊”、“鏡電視”道歉了沒？什麼時候才要道歉？



黃國昌強調，到今天還進一步誣指他拿錢辦事，他黃國昌在揭發弊案、在幫被害人發聲的時候，從來不會收受任何好處，一路以來都這樣。他對鏡週刊這種卑劣的行徑深感不齒，絕不寬貸，包括前面這些事，一併追究法律責任，要算這些法律的帳，他會一次算清楚。



黃國昌批評，鏡週刊還說他揭露違反利益迴避獲取百萬元“國防部”標案一事，為的就是要替“綠友友”、“國策顧問”陳國欽所經營的興采實業洗白，我的老天啊，怎會有這麼惡質的報導？這更坐實精鏡傳媒就是民進黨用納稅人錢所豢養的綠色媒體，專門幫綠色貪腐集團洗地。