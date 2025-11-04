國民黨團批綠執政對美外交失能　成績是0分

國民黨團召開“既生龍，何生燮，台灣對美0分”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月4日電（記者 張嘉文）針對“賴政府”的台美外交問題，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會批評，黨團副書記長林沛祥說，民進黨的對美外交，混亂、失能，成績是“0分”，譬如向美國採購66架全新的F-16V戰機，結果付了上千億元，目前只拿到“0架”，另外採購的AGM-154C遠距遙攻武器、MK-48重型魚雷，通通要延到2028年。



林沛祥強調，民進黨是全台灣最大的“疑美論”製造者，因為民進黨的無能、“凱子外交”，讓人民看到我們花了天價，卻連一架飛機都拿不到，這才讓人民對美國的承諾產生懷疑。



國民黨團今天召開“既生龍，何生燮，台灣對美0分”記者會，包括黨團書記者羅智強、副書記長林沛祥、徐巧芯等人出席。



羅智強表示，台美關係好不好，就看賴清德能否過境美國本土就知道。而賴去年5月上任，一直到11月去馬紹爾群島等國，但是去回僅過境夏威夷、關島，沒踏上美國本土，是台美外交非常嚴重的警訊，過去從來沒有這種事情，沒踏上美國本土是非常嚴重的外交警訊。



林沛祥則說，民進黨政府不只在軍購上當冤大頭，更是在產業上，把台灣的命根往外送，台積電在美國的壓力與補貼誘惑下，硬生生變成了“清德送山”。這就是民進黨的對美政策總結“台灣有事，美國沒事”，因為當台灣真的有事，我們保衛自己的武器，還在美國的產線上排隊；而我們賴以維生的神山，已經被民進黨搬到美國去了。