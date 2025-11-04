桃園住宅區設靶場　中壢里長赴議會陳情　

桃園市中壢區逾20名里長4日到桃園市議會陳情抗議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月4日電（記者 盧誠輝）台軍方預計在桃園市中壢區大龍岡地區設置“輕兵器室內靶場”，中壢逾20多名在地里長4日赴桃園市議會陳情抗議，要求“國防部”立即撤回計劃，維護地方安全與居民權益。



桃園市中壢區20多名里長4日赴桃園市議會陳情抗議，包括中國國民黨籍桃園市議員梁為超與吳嘉和、無黨籍桃園市議員謝美英等人都到場陪同聲援。



桃園市中壢區龍岡里長吳淑情表示，她10月中旬發現“國防部”在原本閒置已久的直昇機場進行鑽探工程，後來才知道是為了要設置輕兵器室內靶場使用，讓她感到相當震驚，也無法接受，因為“國防部”並未事先知會當地里長就偷偷摸摸開始鑽探，已造成當地居民恐慌。



梁為超指出，軍方擬設靶場地點周邊涵蓋6個里，人口近3萬人，為高度密集住宅區。軍方事前毫無公開說明與溝通，意圖強行推動。靶場面積更高達1.5萬坪，居民普遍質疑“名為靶場、實為彈藥庫”，且軍方作業過程不透明，嚴重威脅民眾生命財產安全。



謝美英強調，龍岡地區人口密集、周邊住宅林立，並非適合設立靶場之處，軍方此舉罔顧地方發展與民眾安危，顯示軍方的傲慢態度。吳嘉和也痛批，此案涉及安全風險，如同在十萬人口的城區放置火藥庫，若軍方執意施工，將號召民眾抗爭到底。