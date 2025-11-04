台肥董座急轉彎　黃國昌轟綠酬庸遭民意反噬

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月4日電／“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任台肥董事長落空，改由台肥總經理張滄郎接董座。台灣民眾黨主席黃國昌表示，民進黨派系爭相啃食“國家”資源、大剌剌酬庸缺乏專業的自家人醜樣，招致人民唾棄才會臨時髮夾彎。他痛批，若只想酬庸自家人的心態不改，終將遭到民意的反噬。



台肥公司10月31日晚間突公告，“農業部”法人董事代表由“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，也意味吳將接任台肥董座。然疑似因輿論罵翻天，台肥在3日晚間宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代“農業部”資源永續利用司司長莊老達。接著4日上午董事會，決議由張擔任董座。



黃國昌說，民進黨派系爭相啃食“國家”資源、大剌剌酬庸缺乏專業的自家人之醜陋模樣，招致人民的唾棄與反彈，才不得不臨時髮夾彎。



黃國昌表示，從去年的台灣金聯到今年的台肥，都凸顯出“賴政府”在進行人事決策時的進退失據，除了重創賴清德的領導威信以外，更讓台灣人民清楚看見賴清德在治理“國政”上的偏聽，非得要等台灣社會怒火全面引爆後，才願意稍加收斂。



黃國昌批評，縱然吳音寧不是擔任台肥董事長，試問有多少人能如此平步青雲接任享有高額酬金的台肥董事？只想酬庸自家人的心態不改，終將遭到民意的反噬。