徐巧芯打臉軍方　F16V軍購已付六成貨款

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月4日電（記者 張嘉文）針對台對美軍購有6千多億元延宕交貨，台“國防部”昨天強調此為錯誤資訊，並沒有付錢但不交貨的情況。中國國民黨“立委”徐巧芯今天表示，以F-16V軍購來說，至今一架都没有交機，但台方已經付出60%貨款，約1440億元新台幣。而這些款項放入台美軍購的共同信託帳戶，是無法領回的，只有少數的利息。



徐巧芯批評，“國防部”不要用所謂的美廠履約後才會付款支應來呼攏人民，而後續台方對美軍購還有高達新台幣1.3兆元，這些軍購到底會延宕多久？這才是最大問題。



國民黨團今天召開“既生龍，何生燮，台灣對美0分”記者會，包括黨團書記者羅智強、副書記長林沛祥、徐巧芯等人出席。



徐巧芯在會中針對對美軍購延宕的部分表示，台灣對美軍購達新台幣9千多億元，美對台軍購交售延宕，主要包括AGM-154C飛彈約1.1億美元、MK-48重型魚雷約1.7億美元、F-16V BLK70戰機約80億美元，這三項總共就高達2665億元台幣。



徐巧芯強調，現在F-16V製造商洛克希德馬丁公司，主要生產F-35戰鬥機，F-16V非生產線主力，所以產能較低。且最近洛馬公司裁員10%，也對產能造成影響，造成現在F-16V電戰系統的測試及整合也出問題。



徐巧芯說，F-16V的軍購，美方至今一架都没有交機，但台方已經付出60%貨款，約1440億元新台幣，這些款項是放入台美軍購的共同信託帳戶，最終是無法領回的，只有少數的利息。所以“國防部”不要用結匯來呼攏人民。

