桃園住宅區設靶場　張善政表態不支持

桃園市議員梁為超、吳嘉和與謝美英遞交陳情書給桃園市長張善政。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月4日電（記者 盧誠輝）桃園市議會4日進行市政總質詢，中國國民黨籍桃園市議員梁為超與吳嘉和、無黨籍桃園市議員謝美英，針對台軍方將在桃園市中壢區大龍岡設置“輕兵器室內靶場”一事進行聯合質詢，國民黨籍桃園市長張善政也當場表達不支持軍方在龍岡設置靶場的立場。



桃園市議會4日召開第3屆第6次定期會第18次會議市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。



梁為超質詢時詢問桃園市政府是在何時才得知軍方要在桃園市中壢區大龍岡設置靶場一事？桃園市政府民政局長劉思遠表示，民政局是在9月初才得知此事，民政局後來在9月26日行文給軍方，要求針對靶場設置區域、相關安全性與噪音管制等進行說明，但軍方到目前為止並未回應。



對於軍方事先完全未知會當地居民、里長、民意代表與桃園市政府的作法，梁為超、吳嘉和與謝美英表達高度不滿，並當場要求張善政表態是否支持軍方在該處設置靶場？



張善政指出，他相信軍方要在該處設置靶場當然有他們的考慮，但要在人口高度密集的住宅區設置靶場，建築物量體又這麼大，對未來龍岡地區的發展，跟桃園市政府原本的規劃與想法是不一樣的，所以他不希望也不支持軍方在該處設置靶場。



質詢最後，梁為超、吳嘉和與謝美英也當場遞交當地逾20名里長的陳情書給張善政，要求桃園市政府要求“國防部”立即撤回計劃，維護地方安全與居民權益。