藍委徐巧芯：防務預算在GDP3%內還算合理

藍委徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文日前曾表態，反對防務預算繼續增加到GDP 5%以上。對此，國民黨籍“立委”徐巧芯今天表示，若台灣真的編列防務預算達GDP 5%，勢必造成排擠效應，但若以GDP 3%編列“國防”預算，約為新台幣8100億元，占總預算不到3成，還算合理範圍內。



鄭麗文日前受訪時提及，自己並未放棄以武力保衛台灣的決心，但也質疑“全世界哪個國家願意GDP 5%花在“國防”預算？”此話一出，引來綠營的批評和圍剿。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時，針對國民黨接下來對於防務預算的編列態度是否會反對到底表示，若台灣真的編列防務預算達GDP 5%，約為1.3兆元，是現行預算的兩倍，將占總預算45%，其餘如社福、教育、衛生、交通等所有支出僅剩55%，必然被擠壓。她強調，總預算有限，不能讓“國防”支出影響政府效能與民眾生活。



徐巧芯指出，若以GDP 3%編列“國防”預算，約為8100億元，占總預算不到3成，尚屬合理。以美國為例，國防支出約占3.3%，韓國也僅2.8%左右，皆未達5%。



對於部分國家國防開支超過GDP的5%，徐巧芯指出，這些多是處於戰爭狀態的國家，無法作為台灣參考對象。若比照“有衝突風險但多年無實際戰事”的國家，其防務支出普遍低於GDP 3%。



至於部分美方人士認為台灣應拉高至GDP的10%，徐巧芯說，這將使防務預算達2.7兆元、占總預算90%，其餘支出僅剩10%，這種比例只有二戰末期曾出現過。