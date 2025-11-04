桃藍議員批台軍方偷偷摸摸設靶場　要求停工

桃園市議員梁為超4日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月4日電（記者 盧誠輝）台軍方預計在桃園市中壢區大龍岡地區設置“輕兵器室內靶場”，中壢逾20多名在地里長4日赴桃園市議會陳情抗議。中國國民黨籍桃園市議員梁為超痛批，軍方偷偷摸摸設靶場，完全不顧當地居民感受與安危，讓他完全無法接受，要求軍方立即停工改址，不要讓當地居民生活在恐懼之中。



梁為超表示，軍方事先完全未知會當地居民、里長、民意代表與桃園市政府，就偷偷摸摸要在人口密集的住宅區設置靶場，他對軍方這樣的做法非常不認同，且該處土地2萬坪，就有1.5萬坪要當成靶場，讓他相當懷疑真的只是要設置靶場嗎？難道沒有設置彈藥庫在該處嗎？



梁為超強調，兩岸現在兵凶戰危，萬一哪天台海真的爆發衝突，飛彈直接往該處打，後果不堪設想。



梁為超指出，當地居民並非反對軍方訓練，但強烈反對在高密度住宅區設置靶場。桃園有多處軍方土地，更符合安全與訓練需求，為何不採用？此選址顯然欠缺安全評估與民意溝通。



梁為超提出四大訴求：一、立即停止現址之靶場先期作業與後續工程；二、重新檢討並評估其他軍事用地為替代方案；三、公開安全與環評資料，召開地方說明會，聽取居民意見；四、將該區域規劃為公園或綠化空間，作為地方回饋，讓居民能安心生活、孩童能安全成長。



梁為超呼籲，此案事關近3萬名居民的居住安全與生命權益，他將持續關注並堅決反對到底，懇請“國防部”正視民意、撤回錯誤決策。