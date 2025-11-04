中醫藥美容展台中登場　揭古代後妃養顏術

台中中國醫藥大學開辦“藥美容.有醫方”中醫藥美容特展。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月4日電（記者 方敬為）台中中國醫藥大學開辦“藥美容.有醫方”中醫藥美容特展，今天舉辦開幕式，結合該校“立夫中醫藥博物館”，展出傳統中醫在美容方面的效益，並陳列紀載中藥材如何養顏美容的古籍，讓觀眾瞭解中國古代就有“醫學美容”的概念，還有展示包括楊貴妃、慈禧等古代後妃的美容中藥方，帶領觀眾從另一個角度認識中醫學。



“藥美容.有醫方”中醫藥美容特展4日舉辦開幕式，中國醫藥大學校長江安世、立夫中醫藥博物館館長高尚德、台中市文化局副局長施純福等人共同替展覽揭幕，吸引許多民眾到場參觀。



江安世表示，為了讓民眾認識到中醫藥不僅是治病之學，更在駐顏方面擁有深厚的理論基礎與實踐經驗，體現“上醫治未病”的整體健康觀念。本次展覽結合古今醫典、歷史脈絡與現代科技，呈現中醫“由內而外、形神合一”的健康美容觀，民眾可藉由觀展，探索傳統中醫學如何透過調理身體，達到養顏美容的效果。



展覽分為五大展區，包括“神形合一”、“歷史的妝容與秘方”、“古代娘娘們的養顏術”、“現代與創新應用”、“養生與心靈美容”等。先帶領觀眾從中醫理論出發，理解中醫美學標準是“陰平陽秘，精神乃治”，美容要先從身體內部的健康開始調理起，並陳列紀載中藥材如何養顏美容的古籍，最早可溯及秦漢時期奠定美容理論，隨後美容方劑從宮廷秘方走向民間普及。



最有趣的就是，古代後妃的養顏秘方，展覽展出武則天、楊貴妃、慈禧、趙婕妤、張貴妃等人的美容藥材，例如，古籍紀載的“武則天煉益母草留顏方”、楊貴妃的“太真紅玉膏”等中藥成分。並實體展示玉容散、益母草、杏仁、滑石等珍貴中藥材。



同時展覽呈現中藥材在現代醫美的運用， 包括美顏針，介紹中醫美顏針如何透過刺激穴位，達到全臉拉提、優化輪廓的效果；以及玉容散方、三白散等中草藥成分融入現代保養品的實體應用等。