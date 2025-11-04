台軍方桃園住宅區設靶場惹民怨　居民籲改址

桃園市中壢區龍昌社區發展協會理事長全宏志。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月4日電（記者 盧誠輝）台軍方預計在桃園市中壢區大龍岡地區設置“輕兵器室內靶場”，中壢逾20多名在地里長4日赴桃園市議會陳情抗議。桃園市中壢區龍昌社區發展協會理事長全宏志受訪時強調，桃園有許多其他軍方土地可以設置靶場，他完全無法理解為何軍方非得要在人口密集的住宅區設置靶場，呼籲軍方將靶場改址。



全宏志表示，軍方預計設置靶場的附近，有包安養中心、幼兒園和國小預定地等公共設施，且目前每天生活在大龍岡地區的進出人口就超過10萬人，為什麼軍方一定要選在人口如此密集的地區設置靶場？實在令人不解。



全宏志指出，若將靶場設置在該處，將對當地居民生活造成嚴重影響，雖然軍方稱是要設置室內靶場，但實際射擊訓練仍會產生震動與槍聲，勢必干擾鄰近住戶、學校與照護中心環境，鄰近幼兒園與龍岡國中學童每日在槍聲、震動下上課，對身心發展極為不利，照護中心長者及病弱者也將因此受困於噪音與不安。



全宏志認為，靶場應該會設置彈藥庫，將存在爆炸及火災風險，讓當地居民日夜承受在不安與恐懼當中，且靶場易成為潛在的軍事攻擊目標，讓當地居民擔憂成為“人肉盾牌”，將長期生活在不安全的陰影當中。



全宏志強調，他對軍方為何在該處設置靶場感到無法理解，因為附近有許多軍方閒置的土地，包括陸軍專科學校、六軍團本部、龍岡大操場等處，都是非常空曠且沒有人煙的地方，非常適合設置靶場，為何一定要在人口密集的住宅區設置靶場？因此他呼籲軍方立即停止錯誤決策，將靶場改址設置。