蘇子喬：藍白聯合政府可行　但須制度化

東吳大學政治學系專任教授蘇子喬接受中評社訪問表示，現行藍白是"國會"合作，尤其民眾黨在"國會"扮演關鍵少數，推動聯合政府較積極；國民黨雖無強烈抗拒，但合作誘因可能還不夠積極，未來若形成制度化共識、公開協議與監督機制，聯合政府在台灣政治仍有實踐空間。



蘇子喬指出，目前“立法院”藍白合作已具基礎，雙方在2024年敗選後，現在若能建立共識與默契，未來仍可能延伸至2026地方選舉乃至2028“中央層級”的合作。台灣過去政治長期為單一政黨執政，若藍白能嘗試合作，將是多黨政治成熟化的重要一步。



蘇子喬，政治大學政治學研究所博士。現任東吳大學政治學系專任教授、中國文化大學行政管理學系兼任教授、台北大學公共行政暨政策學系兼任教授。曾任“考試院典試委員”。民眾黨4日決議推薦蘇子喬與政大教授江明修出任“中選會”委員。



蘇子喬向中評社表示，民眾黨作為小黨，推動聯合政府的動機強烈；國民黨則基於現實考量，若非單獨過半，也有必要與民眾黨合作。雙方在政策協調、席次互補與選舉布局上仍存在互利空間，特別是未來2、3年內，民眾黨仍將是關鍵少數的角色。



蘇子喬進一步指出，若藍白合作擴大到縣市層級，2026年地方選舉雙方可共同推舉候選人，選後在縣市政府內組成“小內閣”，讓雙方人選共同參與局處運作；“中央層級”若藍白在“立法院”過半，也可形成具正當性的聯合政府。



他提醒，聯合政府制度在台灣尚屬未經實驗的概念，若未有明確書面協議與公開說明，恐引發政治責任模糊與信任危機。未來若推動此制，應明定“部會”首長任期、協商程序等細節，確保行政穩定與民意監督。



對於聯合政府人事，蘇子喬指出，這必須透過制度性協議解決，以現行制度並無阻礙，重點在於政黨與政治人物的合作意願與誠信。