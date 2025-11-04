台肥人事急轉彎！總經理張滄郎接任董事長

台肥總經理張滄郎出任董事長。（照：台肥官網） 中評社台北11月4日電／台肥昨晚臨時發布由總經理張滄郎接任董事，今天召開董事會，會中選出張滄郎擔任新任董事長。至於引發爭議的“行政院”中部聯合服務中昨晚吳音寧今日並沒有出席董事會，選擇在臉書發文說，“政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！”



台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東“農業部”改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任，人事布局引發外界質疑。吳音寧則透過臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。



這項人事安排遭在野黨批酬庸，前“立委”郭正亮也爆料，民進黨農業縣市的“立委”、縣市長，沒有一個人可以認同。



根據台肥公司官網資料，“農業部”為台肥公司最大股東，持股比率達24%，台肥董事會9名董事中，有5人為“農業部”官派的法人代表。



不過，台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。“行政院長”卓榮泰今日上午受訪表示，公營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。



台肥公司今日召開董事會，通過由總經理張滄郎接任董事長，原本外傳將接任台肥董事長的“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事。根據與會者表示，今日董事會投票是全數投給張滄郎，吳音寧則沒有出席。至於為何人事出現轉折？與會者認為，一開始可能沒有覺得外界反彈會這麼大。所以，昨晚公告張滄郎接任董事，就已經決定好今天的結果。



吳音寧今日在董事會做出決定前，突更新臉書封面形象照，發文表示：“大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！”