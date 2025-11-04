路透報駐韓美軍協防台　孫立方：僅媒體訊息

台“國防部”發言人孫立方接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月4日電(記者 俞敦平)針對外媒報導美軍研擬調整印太部署，評估由駐韓美軍在台海發生緊急狀況時提供支援，台“國防部”發言人孫立方今於“立院”受訪時表示，目前僅見媒體相關報導，具體情況仍不清楚，尚未接獲正式訊息。



路透社日前報導指出，美國印太司令部正討論讓駐韓及太平洋地區部隊在演訓與行動上更具彈性，以便在區域衝突發生時能快速應變，其中包括在台海有事時可協助防衛台灣的可能性，引起外界關注。



同時，路透社也報導美國軍工大廠洛克希德・馬汀（Lockheed Martin）也確認，正加快生產台灣採購的F-16V戰機，並已成立專案小組、以加班方式趕工，希望在未來數年內完成交付。



對此，孫立方回應，目前“國防部”所掌握的訊息主要來自媒體報導，對具體細節並不清楚，也未接獲美方任何正式通知。他強調，維持台海與印太地區和平穩定，是包括台灣在內、區域內各國的共同希望，“國防部”將持續透過強化“國防”實力與推動建設，確保區域安全。



在軍購部分，孫立方證實，“國防部”與美方及廠商保持密切聯繫，美方確實成立專案小組協調進度，廠商也採平日與假日加班的方式加速生產。他表示，相關戰機將在完成測試後儘速交付，投入防衛部署，“國防部”將持續透過正式管道公布進度。



孫立方最後重申，“國防部”將與理念相近國家合作，以“對話與實力並進”的方式，維持印太地區的和平與穩定。