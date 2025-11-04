藍委建言對美談判戰略　卓榮泰：台美互信

左起台“國防部長”顧立雄、“行政院長”卓榮泰、台“外交部長”林佳龍接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月4日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”陳永康今日在“立法院”質詢時以美中貿易戰為例，指出美國總統特朗普以經濟手段推動“國家安全”戰略，關稅只是手段，實質在於地緣政治布局與“國安”考量。他建議台灣在對外談判時應建立跨部會協調機制與多層戰略思維，“不能從頭到尾都演好人”，並制定官方版《“國家安全”戰略》作為政策依據。“行政院長”卓榮泰回應表示，美中關係屬對立結構，台美則以互信互利為基礎，政府將以四項原則為依歸，穩健推動談判與合作。



陳永康指出，特朗普政府以“大戰略手法”運用經貿政策，將關稅談判作為“國安”工具，而非單純經濟問題。他分析，美方在貿易談判中常採“加壓—退讓—再加壓”的節奏，透過財政部長、商務部長與貿易代表等人分別扮演黑白臉角色，使談判進退有據、可反覆調節。中國大陸則以對等手法應對，雙方長期在策略拉鋸中測試底線。



陳永康指出，美國在談和平的同時維持軍事壓力與法律行動，呈現“雙手策略”結構。他認為，這顯示美國的核心目標在於“贏得和平”，並提醒台灣在面對國際談判時應具備預判能力與戰略彈性，跨部會分工、建立行為準則，必要時可角色互換以維持談判籌碼。同時他呼籲政府儘速制定官方版《“國家安全”戰略》，讓“國內外”瞭解台灣的核心利益，避免誤判風險。



卓榮泰回應時稱讚，陳永康對美中談判的分析深入且具體，但他認為美中關係結構為對立型，台美則建立在互信互利的合作基礎上，不是“談—打—停—談”的對抗模式。他強調，政府與美方互動將以“國家利益、產業利益、民眾安全、糧食安全”四大原則為依據，穩健推動談判與協作，爭取最有利成果。同時將持續強化跨部會協調與社會韌性，作為台灣安全的長期基礎。