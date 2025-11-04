吳敦義公開信批鄭麗文？吳辦批假冒將追訴

網路流傳以“吳敦義”名義《給鄭麗文主席的一封公開信》，吳辦批造假。（吳敦義南辦提供） 中評社台北11月4日電／針對網路上流傳以中國國民黨前主席吳敦義名義發表的《給鄭麗文主席的一封公開信》，吳敦義南部辦公室4日嚴正澄清，該文為冒名造假，內容栽贓誤導，意圖製造中國國民黨內亂。南辦強調，凡假冒吳敦義之名或對其進行惡意汙衊者，將一律依法追訴，絕不寬貸。



現年77歲的吳敦義2012－2016擔任馬英九副手，卸任後即淡出政壇，鮮少露面。



根據《中時新聞網》報導，這篇署名吳敦義給鄭麗文主席的一封公開信，在社群平台瘋傳。文中批評新任國民黨主席鄭麗文“由出名的獨派變成反民主、反人權的統派”，指責鄭麗文稱“普丁不是獨裁者”，是背離常識的狡辯。也批判鄭麗文說“同文、同種、同文化就應該變成同一國”是“胡扯”、是“中邪”。



對此，吳敦義南部辦公室執行長林清強痛批，這是“再次栽贓嫁禍的無恥伎倆”，與8月間冒用吳敦義名義批判國民黨與馬英九的案件如出一轍。該案目前已由警方查獲數名嫌犯並移送台北地檢署偵辦。



“頭腦正常的人都不會相信這封信是吳前‘副總統’所寫”。林清強強調，吳敦義自2020年國民黨大選失利辭去主席後，已退居幕後，未參與任何政治活動，也未對黨內事務發表意見。即使鄭麗文曾受吳敦義提拔為不分區“立委”，雙方過去互動密切。但吳敦義深知“不在其位，不謀其政”，對鄭麗文的領導絕對予以尊重。



林清強重申，近期一連串假冒事件手法相似、動機明顯，意圖在黨內製造國民黨內亂。南部辦公室已蒐證完備，將持續追查到底，呼籲不肖人士勿再以身試法。