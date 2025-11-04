藍委批台軍臂章用Taiwan　顧立雄回應

“行政院長”卓榮泰（右）與台“防長”顧立雄答詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月4日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”黃仁今日質詢“行政院長”卓榮泰與“國防部長”顧立雄時，針對陸軍M1A2T戰車營紀念臂章採用“Taiwan ARMY”字樣，質疑軍方將政治意涵帶入軍隊象徵，模糊“中華民國”的定位。顧立雄強調，臂章為紀念性設計，正式軍服上仍清楚繡有“中華民國陸軍”字樣，“國軍”效忠“中華民國”、守護台澎金馬立場不變，並以“黃仁就算黨徽被遮住也不代表不是國民黨”作比喻說明。黃仁則回應，“我穿這件衣服就是代表中國國民黨”，強調符號意義不可輕忽。



台陸軍首支M1A2T戰車營成軍後推出紀念臂章，灰綠底色配戰車側影並標示“Taiwan ARMY”，上市後迅速售罄卻引發爭議。黃仁在質詢時指出，臂章用語可能讓外界誤以為“國軍”僅守護台灣本島，忽略金門、馬祖。他要求卓榮泰與顧立雄確認身分：“你是‘中華民國’的‘行政院長’吧？你是‘中華民國’的‘國防部長’吧？”隨即追問：“既然如此，為什麼不是寫ROC，而是改成Taiwan？”



黃仁強調，“中華民國”的陸海空軍本就涵蓋台澎金馬，“中華民國”的陸軍就是陸軍，不需要再多加任何形容詞。”他並引用《“憲法”》第138與139條，重申軍隊“國家化”原則，軍人應效忠“國家”、超越黨派。“一個‘國家’的軍隊連自己的‘國家’名稱都不用，人民怎麼會沒有疑慮？”他說，這樣的作法容易讓民眾覺得軍方的象徵出現了不該有的方向性。



顧立雄回應，該臂章是為紀念美方依《台灣關係法》與“對台六項保證”提供M1A2T戰車而設計，其中“T”代表Taiwan，象徵專屬型號，並非政治宣示。他強調：“官兵迷彩服左胸上繡有‘中華民國陸軍’，正式標示並沒有改變。”為說明符號與本質的差別，他舉例：“就像委員身上的衣服，右胸有中國國民黨黨徽、左邊是您的名字。如果黨徽被遮住，也不代表您就不是中國國民黨。”



黃仁立即回應：“我穿這件衣服，就是代表中國國民黨。”他強調，正因符號具有代表性，才更應避免讓外界產生政治聯想，“軍隊的名稱應該單純明確，不應被賦予不同的解釋。”



卓榮泰最後表示，理解社會對名稱用語的敏感與關切，政府立場一貫，“國軍”效忠“中華民國”、守護台澎金馬，軍隊“國家化”原則不變；若社會仍有疑慮，“國防部”會持續說明，讓“國人”瞭解臂章設計的背景與意涵。