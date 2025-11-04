范雲轉發“我們都是沈伯洋”網轟憑什麼代表我

范雲在臉書轉發聲援沈伯洋的活動遭到網友批判。（范雲FAN,Yun臉書） 中評社台北11月4日電／民進黨“立委”沈伯洋去年被大陸國台辦納入“台獨”頑固份子”清單。重慶市公安局10月28日發布公告，將對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案進行偵查。近日獨派社團舉行活動，與會者高舉“我們都是沈伯洋”的牌子聲援。同樣與會的民進黨“立委”范雲在臉書轉發該照片，結果反而比沈伯洋被網友罵得更慘，遭批“妳憑什麼代表我？”



該活動是由辜寬敏基金會、台灣公民人權聯盟、經濟民主連合、台灣安保協會共同主辦的“世代接力 公民力量再集結”論壇，1日在集思北科大會議中心舉行，上百位民眾報名參加。主辦單位準備“我們都是沈伯洋”、“我是台獨份子”標語，由民眾高舉合照聲援沈伯洋。



出席該活動的綠委范雲轉發相關照片，反被網友砲轟，“妳憑什麼代表我？妳才沈伯洋，妳全家都沈伯洋”、“誰跟你沈伯洋，個人造業個人擔”、“那為何不說我們都是江祖平？”、“本人未罹患被害妄想症，父親也沒在大陸經商”、“一堆魔鬼，害慘台灣”，砲聲隆隆。



4.6萬追蹤的粉專“高雄林小姐”直酸：“看到范雲發文下的留言一面倒的都在罵，好奇是范雲還是沈伯洋比較討人厭”？有網友回應，“不分軒輊，半斤八兩”、“3＋11仇恨值不是浪得虛名的”。