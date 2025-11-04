何時可宰豬？卓榮泰：希望周末能吃到滷肉飯

綠委王美惠質詢“行政院長”卓榮泰。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北11月4日電／“立法院”4日總質詢中，民進黨籍“立委”王美惠關切非洲豬瘟疫情防治、對產業與民生的衝擊，向“行政院長”卓榮泰詢問，“何時能解除禁宰禁運”。卓榮泰回應，應變中心最快將於明天做出決定，卓榮泰並表示：希望周末大家就能吃到排骨飯、滷肉飯。



王美惠指出，台灣出現非洲豬瘟案例，防疫措施雖屬必要，但禁宰、禁運的衝擊已延伸至整條食物鏈與市場價格。她表示，傳統市場肉販、小吃攤商被迫停業，民眾飲食選擇受限，而雞肉價格更在短短十天內上漲了10%，根據畜產會資料，土雞拍賣價從每斤91.65元漲至101.67元。



對此卓榮泰回應，應該明天會議會決定，目前照疫調結果只有一個場有問題，周邊關聯場都沒有問題，他也希望後天、禮拜六、日大家都來吃排骨飯滷肉飯，如果順利的話。



王美惠說，政府在防疫之餘，應兼顧民生與基層生計，不能只顧防疫、不顧民生，“行政院”應責成“經濟部”等部會研議補助與紓困辦法，協助相關產業與攤商度過難關。對此，卓榮泰表示，目前應變中心正針對疫情與解禁時程進行研議，最快明天會有定案。卓榮泰也補充，若能順利解封，“行政院”將同步啟動兩項配套措施：第一，針對一級生產鏈，提供補償機制；第二，解封後，採取豬肉總量管制，穩定市場供應與價格。