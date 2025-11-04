反對屋頂型魚電共生光電場　雲林人攔車抗議

光電業者規劃在雲林縣口湖鄉謝厝村設置光電場，村民4日阻攔工程車施工。（照片：民眾提供） 中評社雲林11月4日電／光電業者規劃在雲林縣口湖鄉謝厝村設置屋頂型魚電共生光電場，但村民質疑業者沒有做好排水、防光害等配套措施，4日阻攔業者工程車進行施工，雙方暴發口角，村民強調之前豪大雨後村內不少太陽能場淹積水不退，造成蚊蟲孳生影響環境，因此要求業者白紙黑字簽署切結書，確保周邊配套設施完善。



根據《中時新聞網》報導，口湖鄉謝厝村順天段一處太陽光電案場預定地4日爆發抗爭衝突，30餘名村民以車輛與人牆阻止業者的工程車施工，業者則認為自己依規定申請一切合法，堅持動工，雙方暴發口角，業者一度還請律師要提告村長與村民，經協調後才作罷。



謝厝村長謝依芩表示，口湖地區因日照充足，吸引不少光電業者前來設場，但一些光電場位於低窪處，排水系統不佳遇雨即淹，且因缺乏整理雜草叢生，成為環境衛生死角，今年8月連續豪大雨，鄉內30多處光電場嚴重積水，半個多月積水都沒消退，影響環境衛生甚鉅。



村民說，業者曾開過3次說明會，大家除要求興建完善的排水系統避免淹積水，因太陽能光電板會反光形成光害，且發電後周邊溫度上升，要求業者設置隔離帶並種植樹木，業者允諾辦理但卻做不到位，因此4日才會阻止業者施工，要求業者白紙黑字寫下切結書，確保自身權益。



雲林縣政府指出，該光電案場於2021年取得農業容許，2022年底由口湖鄉公所核發建照，為屋頂型魚電共生，是合法的案場。對於村民的質疑抗爭，希望業者能好好溝通，雙方達成共識後再進場施工。公所則強調會站在民眾立場，依相關規定協助雙方持續溝通。