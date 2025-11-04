段宜康：民進黨台北市長人選不一定在黨內

段宜康4日陪同民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯站台。（馬郁雯Wendy臉書） 中評社台北11月4日電／民進黨展開2026縣市長提名作業，但目前台北市長人選未明。《壯闊台灣聯盟》創辦人吳怡農已表達參選意願，但綠營也有挺“立委”王世堅的聲浪。民進黨前秘書長林右昌傳出擬競逐。前綠委段宜康4日表示，中央黨部會斟酌各方條件，甚至不一定在黨內，也可能會有適合的人選。



段宜康4日陪同民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯站台，前三立主播馬郁雯穿上競選背心，搭配淺紫色主視覺，正式投入台北市中正萬華議員選舉。



根據台媒報導，對於台北市長是否有屬意人選？新潮流系的段宜康表示，民進黨的優秀人才非常多，中央黨部應該會斟酌各方的條件，甚至不一定是在黨內，說不定跟民進黨理念一致的人選裡面，也有可能會有適合的人選。



段宜康指出，台北市長選戰對民進黨來說，從來不是一件容易的事情，所以應該更慎重聆聽各方意見、斟酌各種條件，推出更適當的人。



如何看目前檯面上頻被點名的王世堅，和已向中央黨部遞交參選意願書的吳怡農？段宜康認為，兩人都是適合的人選之一。相信除了他們之外，中央黨部要評估、徵詢的人選，可能會超過這個範圍，請大家拭目以待。



至於未來是否可能當操盤手？段宜康說，“我會專心幫馬郁雯打這場選戰”。

