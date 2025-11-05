周世雄：特朗普談G2　台灣當然上不了檯面

台灣史記文化出版社社長周世雄。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月5日電（記者 方敬為）美國總統特朗普日前在韓國進行的中美元首會晤進行前，以G2形容雙方會面。台灣史記文化出版社社長周世雄接受中評社訪問表示，美國總統正面表述G2創下先例，代表特朗普正視中國實力崛起，雙方平視，當然，背後也可能隱含刻意分化中國與他國關係的戰略目的。這對台灣而言，等於確立了未來得受制於中美框架之下的格局，恐怕完全被邊緣化。



周世雄，瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，史記文化出版社、克毅文化事業公司社長。曾任高雄市政府大陸事務諮詢委員、中山大學中國與亞太區域研究所教授。史記文化在台灣境內出版一系列中華文化、中華史觀相關書籍。



美國總統特朗普10月30日出席在韓國舉辦的中美領袖會談前，在社群上發出一句短文：“G2即將召開！”引起國際關注。



G2（兩國集團）最早由美國經濟學家伯格斯（C. Fred Bergsten）坦於2005年提出，旨在促進美中兩大經濟體的對話，但過去十年，美國一直避免使用G2一詞，因為它暗示兩國在全球舞台上平起平坐，可能削弱美國盟友的利益。



周世雄指出，特朗普正面表述G2創下先例，就表示美國已將中國大陸視為可敬的對手，確實中國近年整體綜合實力已經拉上一個新的位階，特朗普以G2形容與中國領導人的會晤，勢必將影響未來國際關係的走勢，是很重要的國際政治節點。



他認為，特朗普提G2代表美國意識到今天中國的綜合國力，包括經濟的總體力量、軍事的總體力量與美國不相上下。他覺得特朗普無論是有意或無意識的提到G2概念，都顯示出，美方已真正的意識到了今後國際間最主要的競爭對手就是中國。

