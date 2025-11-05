中評鏡頭：台中立夫中醫藥博物館串連兩岸

台中市立夫中醫藥博物館的李時珍塑像，由湖北省黃岡市李時珍醫藥集團致贈。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月5日電（記者 方敬為）台中中國醫藥大學內設有“立夫中醫藥博物館”，起名自該校故董事長陳立夫，館內收藏中醫藥歷史文獻、藥材、器具、學理資料、動植物標本等，是台灣島內罕見的中醫主題博物館，該館與大陸有密切交流，館內部分古籍文獻、古代名醫的雕像、畫像等展品是由大陸友好機構提供陳列，串起兩岸交流。



立夫中醫藥博物館是台灣最早創設的中醫主題展館。中醫藥為中國醫藥大學的特色，早年該校創立時就已發展中醫藥科學為主，藉以提昇中醫藥教育、研究及推廣。



博物館自1987年籌建，1991年10月6日正式開館，剛創立時，原稱為“中藥展示館”，後因於1997年擴充藥學領域的文物展示，並加強中醫藥科學教學、研究及推廣，名稱亦更為“中醫藥展示館”。1998年二度更名為“立夫中醫藥展示館”，以慶祝該校故董事長陳立夫先生99歲華誕，至2018年再度更名為“立夫中醫藥博物館”。



博物館面積1350平方米，共分為5個展示室，內容包括中醫藥歷史文物、藥用植物、藥用動物、礦物標本及藥材、台灣藥用植物分布、人參展示區等。當中不乏珍貴的稀有典藏品，以及一些歷經風化、一觸即碎的古書，還有李時珍、華陀等古代名醫的肖像畫、雕像等，部分是來自大陸友好機構提供展示，例如李時珍塑像就是由湖北省黃岡市李時珍醫藥集團致贈。



除古物典藏外，該館也是海內外少數提供完整中醫藥資訊及文物的博物館，具教學研究、社會效益及文化特色。