缺席國民黨中評會　張善政表態支持鄭麗文

桃園市長張善政受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月4日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文上任後3日主持第一場中評會，但被國民黨前主席朱立倫在卸任前追認的中評會主席團主席，包括國民黨籍桃園市長張善政等人都未出席，被外界質疑是不認同鄭路線的表現，張4日被問及此事表示，他支持鄭麗文的心態沒有改變。



朱立倫卸任前追認6位中評會主席團主席，包括前中廣董事長趙少康、前台大校長管中閔、前國民黨副主席夏立言、連勝文、前國民黨秘書長黄健庭與桃園市長張善政都獲聘主席團主席，並在11月1日的國民黨全代會中通過追認案，但6人都未出席3日的國民黨中評會，被外界質疑是不認同鄭麗文路線的表現。



對此，張善政4日受訪時指出，昨天是桃園市議會市政總質詢第一天，他不可能離開，因為任何事情還是要以市政為優先。張善政強調，“黨主席當選了，我們都是預祝她能盡情地發揮，這點支持她的心態沒有改變”。



朱立倫卸任前除追認6位中評會主席團主席外，也追認最後一批共46位的中評委，新聘的中評委包括趙少康、管中閔、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、國民黨籍“立法委員”謝衣鳯、許宇甄、洪孟楷、羅智強、國民黨籍台北市副市長林奕華、宜蘭縣議會議長張勝德、新竹縣議會議長張鎮榮、前藍委李紀珠、林為洲、游毓蘭、吳斯懷、吳怡玎、陳以信、溫玉霞等人。