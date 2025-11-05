趙春山：鄭麗文的中國人論述不會是麻煩

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社資料照） 中評社台北11月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文提出的“我是中國人”論述，引發各界討論，藍營內部有不同意見。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受中評社訪問表示，這樣的表述“不會是麻煩”，反而有助於國共關係建立更清楚的基礎。



趙春山也說，特朗普時代跟前總統拜登時代完全不同，民進黨若還沉浸在親台言論的幻覺中，恐怕會誤判情勢。



趙春山強調，但兩岸關係未來兩年的主導權仍在民進黨政府手中，也就是要看賴清德的走向，鄭麗文的當選無法改變什麼，反而她的挑戰是在於如何團結藍營、如何與美方互動，讓國民黨2028重返執政。



趙春山接受中評社訪問，談及民進黨執政下未來的兩岸關係走向，他指出，民進黨在對美關係上“自我感覺良好”，這是危險的，尤其美國總統特朗普執政帶來截然不同的對台策略，民進黨應深入瞭解特朗普及其幕僚的真實想法，而非僅聽取友台的美國國會議員意見。



他分析，未來兩年是台灣政治與兩岸關係的關鍵時期，決定台灣未來的，不是鄭麗文，也不是國民黨，而是賴清德，因為執政權仍掌握在民進黨手中。大陸方面雖掌握主導權，但真正的對手就是民進黨，不是國民黨。現在有些人把焦點都放在鄭麗文身上，這是不對的，真正應該關注的是民進黨的判斷與政策走向。



趙春山指出，國民黨此刻的挑戰是“能不能重新執政”，他認為鄭麗文的人事布局已穩定兩岸工作，副主席張榮恭與蕭旭岑都非常瞭解大陸，互信基礎上沒問題，但國民黨要重返執政，不能僅靠兩岸政策正確，更要展現團結和行動力。國民黨內部若自亂陣腳，就是民進黨最想看到的，自廢武功、搬石頭砸自己的腳。



他進一步說，鄭麗文上任後的挑戰還包括藍白之間的合作難題，以及如何爭取美方信任。除了要穩住兩岸關係，也必須與美國保持適度互動，多交朋友、少樹敵，這才是負責任的領導者應有的格局。