張景森六建言喊話民進黨　批派系寡頭密室

前“政務委員”張景森發文感嘆民進黨內民主文化不再。 。（照：張景森臉書） 中評社台北11月4日電／曾長期擔任民進黨政務官的前“行政院政務委員”張景森近日頻繁在臉書發文評論時事，主題從京華城案圖利罪爭議到台北市長選舉再到台肥董事長人事，他今天再度發文感嘆民進黨內民主文化不再，提出6項期待。



張景森進一步向民進黨提出6個期待，包括恢復黨內的民主文化；用合理機制取代派系寡頭密室運作；黨公職效法賴清德退出派系運作；黨員把“國家”的前途放在黨派系利益前面；派系考慮自己解散，至少要公開宣布不應該介入政府的公營事業的人事；黨領導層對民進黨組織運作的現代化多用一點力氣，尤其是人事任用制度，不管是黨職或公職，都要制度化、公開化、可檢驗。



張景森今天在臉書表示，他最近連發政治文章，其中有幾篇談民進黨，出乎意料得到巨大回響，以綠營朋友回應最多，最特別的是“沒有看到派系網軍批我”，友人多半改用私訊回應。



張景森指出，有人直言這陣子的文章是心靈雞湯，讓他們還有留在民進黨的理由；也有人提醒要小心發言，但大部分的人都說：“你講出我們不敢講的話！”這些反應讓他困惑，“DPP的人什麼時候變得不敢講話了？”



張景森回顧過去經歷黨外年代，曾面對國民黨的鎮暴、迫害與牢獄，對外作戰絕對團結一致，但內部討論都是大鳴大放，思想和路線之爭可謂五花八門，到處都能看到關於台灣前途的“大辯、小辯”。然而，目前網路的討論活動，知識含量等於零、理性邏輯等於零，只剩下網軍為了殺伐對手、塗抹對手的“大便、小便”



張景森強調民主理性思辯的重要性，因為政治和社會發展像在山區開車，大轉彎會翻車，油門、煞車互相使用，轉彎才會安全；沒有民主與討論，就少了剎車過彎的機制，只能等待某個時刻車毁人亡。而他的原則很簡單，認真研究、仔細思考、有話直說，有人討厭、也有人信任，端看對方怎麼看待不同聲音。



