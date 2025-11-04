張善政拼連任　盼桃捷綠線明年通車

桃園市長張善政4日視察桃園捷運綠線高架五5站列車動態測試。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月4日電（記者 盧誠輝）桃園捷運綠線4日舉行高架五5站列車動態測試，力拚明年讓北段7站優先通車。2026年拼連任的中國國民黨籍桃園市長張善政到場視察時肯定桃園市政府捷運工程局團隊的努力，相信不久在未來，桃園市民就能享受到既便捷又安全的捷運系統，從而提高整個城市的交通運輸效能。



桃園捷運綠線4日舉行高架五5站列車動態測試，包括張善政、桃園市政府捷工局長劉慶豐、民進黨籍“立法委員”張雅琳、國民黨籍桃園市議員林政賢、錢龍、徐其萬、陳美梅、黃婉如、張桂綿、民進黨籍桃園市議員張曉昀等人都到場出席。



張善政表示，隨著今日列車進入北段5站高架路段進行列車動態測試，標誌著桃園捷運綠線朝向明年通車的目標又跨出了重要一步，他勉勵所有捷運工程人員繼續努力，迎接並克服下一階段的各項測試挑戰，他堅信在不久的未來，桃園市民將能享受到這套既便捷又安全的捷運系統，從而提高整個城市的交通運輸效能。



桃園捷工局長劉慶豐指出，為達成桃園捷運綠線北段7站明年優先通車的目標，並確保行車安全與服務品質，除了列車必須通過嚴格的多階段測試程序外，相關主線基礎工程亦持續推進，所有工作正有條不紊地加速進行。列車今日開始在主線上進行為期數月的動態測試，全力以赴朝向明年的通車目標邁進。